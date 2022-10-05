Bucaspor 1928’in rakibi Sarıyer

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu deplasmanda Serik Belediyespor'u 5-1 mağlup ederek Play-Off hattında iddialı konuma gelen Bucaspor 1928, bugün evinde Sarıyer ile karşılaşacak. Cemil Şeboy Stadı'nda hakem Levent Gümüşdere'nin düdük çalacağı karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Sıralamada 13 puanla 4. basamakta yer alan Bucaspor 1928'in teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar bu sezon ilk kez seri galibiyet yakalamak istediklerini söyledi. Dumlupınar, "Serik Belediye galibiyeti bize moral oldu. Henüz ligde maç kaybetmedik. Taraftarımızın desteği ile galip gelerek zirve yarışındaki iddiamızı sürdüreceğiz" dedi. Sahasında bu sezon üç karşılaşma oynayan Buca ekibi, iki galibiyet ve bir beraberlikle henüz yenilgi almadı.

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