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Bucaspor kahretti

Bu sezon sahadan ilk kez puansız ayrılan İzmir temsilcisi 219 gün sonra evinde puan çıkaramadı, zirvenin 6 puan gerisine düştü

11.10.2022

Bucaspor kahretti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bu sezon ilk 8 maçı namağlup geçen Bucaspor 1928, Cemil Şeboy Stadı'nda ağırladığı Kırklarelispor'a 1-0 boyun eğerek kahretti. Bu sezon ilk kez kaybeden ve 8 maç süren yenilmezlik serisini noktalayan İzmir temsilcisi bu yenilgi ile 16 puanda kalarak zirve yarışında da geriye düştü. Sarılacivertliler, grupta lider durumda olan İskenderunspor'un bir puanla kapattığı haftayı değerlendiremezken, zirve ile aradaki puan farkı ise 6'ya yükseldi, büyük fırsatı da kaçırdı.

İZMİR'DE İLK YENİLGİ
Bu sezon evinde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet, 1 de beraberlik alan Bucaspor 1928, Kırklareli ekibine boyun eğerek 219 gün sonra evinde puan alamadı. Sarılacivertliler iç sahadaki son yenilgisini geçen sezon 5 Mart 2022'de Şanlıurfaspor karşısında 2-1'lik skorla almıştı.

BERKE ÖZBAY

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