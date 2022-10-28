Bucaspor seri istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta gözünü zirveye diken Bucaspor 1928 6 haftalık maç trafiğinde ateş hattında ve orta sıralarda yer alan rakiplerine karşı mücadele edecek. Bu süreçte Play-Off hattından hiçbir takımla karşı karşıya gelmeyecek olan ekip, en az kayıpla yoluna devam etmenin, alt sıralarla puan farkını açmanın ve zirveye yükselmenin hesaplarını yapıyor. Pazar günü 5 puanla ateş hattının en dibine demir atan Pazarspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Buca, sonraki hafta 11. sıradaki Fethiye ile evinde kapışacak. İzmir ekibi ardından sırasıyla 7. sıradaki 1461 Trabzonspor (D), 16. basamaktaki Adıyaman FK, 8. Zonguldak Kömür (D) ve 10. Vanspor ile oynayacak.

BERKE ÖZBAY