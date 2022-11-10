Göztepe derbide Buca 1928 önünde

ZİRAAT Türkiye Kupası 4. turunda İzmir derbisinde bugün Göztepe ile Bucaspor 1928 karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadı'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Biletler hizmet bedeliyle birlikte 1. kategori 131, 2. kategori 109, 3. kategori 60, 4. kategori 39, 5., 6. kategori ve misafir tribünler 18 TL olarak belirlenirken, konuk Bucalı taraftarlara statta 1000 kişilik kontenjan ayrıldı. Kupada bu turda rakibini normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılarda mağlup eden taraf yoluna devam edecek. Göztepe, Buca'yla kulüp Bucaspor 1928 adını almadan önce son olarak 2012-2013'te 1. Lig'de rakip olmuştu.

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