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Buldozer Bucaspor

1461 Trabzon’u da yenen Fırtına, liderlik koltuğunu kaptı. Ligde 14 maçta sadece 1 kez yenilgi yüzü gören sarı-lacivertliler son 5 maçını da kazanarak 31 puanla zirveye kuruldu, şampiyonluğa göz dikti

15.11.2022

Buldozer Bucaspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kadrosuna yaptığı önemli takviyelerle birlikte şampiyonluk parolasıyla start veren Bucaspor 1928, yoluna doludizgin devam ediyor. İzmir temsilcisi, Play-Off hattındaki en ciddi rakibi 1461 Trabzon FK'yı deplasmanda yenerek puanını 31'e yükseltti. Haftaya üçüncü sırada giren sarı-lacivertliler, lider Kocaelispor ve lig ikincisi İskenderunspor'un 1-1 berabere kaldığı haftada Karadeniz'den aldığı 3 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Geride kalan 14 maçta sadece 1 yenilgi alan Buca ekibi, oynadığı son 5 maçta ise 15 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğuna oturdu.

ERHAN-BERKE İŞBİRLİĞİ
İzmir temsilcisinde geçen hafta oynanan Fethiyespor müsabakasında da takımının gol yükünü çeken iki isim, 1461 Trabzon deplasmanında da ağları sarstı. Geçen hafta Fethiye ağlarına 2 gol bırakan Berke ile 1 kez fileleri sarsan Erhan Çelenk, Karadeniz temsilcisi karşısında da 1'er golle galibiyeti getiren isimler oldu. Sezon başında Manisa FK'dan kadroya katılan Erhan Çelenk ligde 14 maçta 9 gol kaydederek harika performans sergilerken, golcü Berke Bıyık ise 4 gole ulaştı.

BERKE ÖZBAY

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