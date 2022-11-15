Buldozer Bucaspor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona kadrosuna yaptığı önemli takviyelerle birlikte şampiyonluk parolasıyla start veren Bucaspor 1928, yoluna doludizgin devam ediyor. İzmir temsilcisi, Play-Off hattındaki en ciddi rakibi 1461 Trabzon FK'yı deplasmanda yenerek puanını 31'e yükseltti. Haftaya üçüncü sırada giren sarı-lacivertliler, lider Kocaelispor ve lig ikincisi İskenderunspor'un 1-1 berabere kaldığı haftada Karadeniz'den aldığı 3 puanla zirvenin yeni sahibi oldu. Geride kalan 14 maçta sadece 1 yenilgi alan Buca ekibi, oynadığı son 5 maçta ise 15 puanı hanesine yazdırarak liderlik koltuğuna oturdu.

ERHAN-BERKE İŞBİRLİĞİ

İzmir temsilcisinde geçen hafta oynanan Fethiyespor müsabakasında da takımının gol yükünü çeken iki isim, 1461 Trabzon deplasmanında da ağları sarstı. Geçen hafta Fethiye ağlarına 2 gol bırakan Berke ile 1 kez fileleri sarsan Erhan Çelenk, Karadeniz temsilcisi karşısında da 1'er golle galibiyeti getiren isimler oldu. Sezon başında Manisa FK'dan kadroya katılan Erhan Çelenk ligde 14 maçta 9 gol kaydederek harika performans sergilerken, golcü Berke Bıyık ise 4 gole ulaştı.

BERKE ÖZBAY