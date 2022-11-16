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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 zirveyi çok sevdi

Bucaspor 1928 zirveyi çok sevdi

16.11.2022

Bucaspor 1928 zirveyi çok sevdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u yenerek üst üste 5 galibiyetle bu sezon ilk kez liderlik koltuğuna oturan Bucaspor 1928 zirveyi bırakmayacak. Şampiyonluk yolunda 31 puan ve averajla ilk sırada yer alan sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, çetin bir yarışın olduklarını belirterek, "Art arda gelen galibiyetlerin ardından istediğimiz noktaya geldik. Ancak işimiz bitmedi. Önemli olan sezon sonuna kadar zirvede kalabilmek. Bunun için çok çabalayacağız ve sezon sonunda istediğimiz yere geleceğiz" dedi.

KOZU TARAFTARI
Bucaspor 1928, bu hafta sonunda sahasında Adıyaman FK ile oynayacak. Sarı-lacivertlilerin zirveye yükselmesi taraftarları oldukça mutlu ederken Fırtına'nın bu maçta tribünlerinin dolması bekleniyor. Adıyaman ekibi ligde 12 puanla düşme barajının üzerinde yer alıyor.

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