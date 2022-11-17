Bucaspor’un Kıvanç’ı var

2. Lig Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon FK'yı yenerek liderliğe yükselen Bucaspor 1928'de kaleci Kıvanç Küçükkarış rakiplere geçit vermiyor. 28 yaşındaki file bekçisi, geride kalan tüm lig maçlarında forma giyerken, bu süreçte oynanan 14 karşılaşmada kalesinde sadece 7 gol gördü. Kıvanç bu performansıyla 2. Lig'de her iki grup da dahil olmak üzere en az gol yiyen kalecisi konumunda yer aldı. Kıvanç, Etimesgut Bld, Kocaeli, Serik Belediye, Sarıyer, Kırklareli, Uşak ve Fethiyespor müsabakalarında ise 1'er gol yedi.

BERKE ÖZBAY