Bucaspor 1928 fırtına estirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta önceki gün Adıyaman FK'yı 5-1 yenerek rakibini gol yağmuruna tutan Bucaspor 1928, 6'da 6 yaparak fırtına estirdi. Grupta averajla liderlik koltuğuna oturan sarı-lacivertliler, Süper Lig, 1. Lig ve 2. Lig'de sezon boyunca en uzun seri galibiyete ulaşan takım olarak dikkat çekti. Bu liglerde mücadele eden 76 takım içerisinde İzmir temsilcisi 6 maçını da üst üste kazanan tek ekip olarak performansıyla alkış topladı. Ligde 15 haftayı geride bırakan Fırtına, bu süreçte sahadan sadece tek yenilgi ile ayrıldı. Bucaspor 10 galibiyet, 4 beraberlikle hanesine 34 puanı yazdırırken, zirvedeki yerini korumayı bildi.

SERİ UŞAK'TA BAŞLADI

İzmir temsilcisinin altı maçlık galibiyet serisi ligin 10. haftasında oynanan ve sarı-lacivertlilerin 2-1 kazandığı Uşakspor deplasmanında başladı. Bucaspor 1928 seriyi Balıkesirspor'u 2-0, Pazarspor'u (D) 1-0, Fethiyespor'u 3-1, 1461 Trabzon FK'yı (D) 2-0 ve son olarak da Adıyaman FK'yı 5-1 yenerek sürdürdü. Buca ekibi dışında 3. Lig 1. Grup'ta lider Yeni Mersin İY ve 3. Grup'ta 68 Aksaray Bld 6'da 6 yapan ekipler olarak dikkat çekti.

"REHAVETE KAPILMAK YOK"

BUCASPOR 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Adıyaman FK zaferi sonrası yaptığı açıklamada tüm oyuncularını kutladığını belirtti. Dumlupınar, "Galibiyet serimiz sürüyor. Lig oldukça çetin geçiyor. Her maçımızı final olarak görüyor ve ona göre hazırlanıyoruz. Adıyaman FK maçında oynanan futbol ve atılan goller hepimizi çok mutlu etti. Kesinlikle rehavete kapılmadan işimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

ERHAN ÇELENK VE BERKE SIRTLIYOR

İzmir temsilcisinde Erhan Çelenk fırtınası esmeye devam ediyor. Sezon başında Manisa FK'dan kadroya katılan 33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, forma giydiği 14 maçta takımı adına 10 gol atma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlilerin rakip ağlara gönderdiği 27 golün 10'unda imzası bulunan Erhan'ın yanında, 15 maçta 5 gol atan Berke Bıyık da performansıyla tam not aldı. 27 yaşındaki kanat forvet, İzmir temsilcisinin zirveyi ele geçirdiği altı maçlık galibiyet serisine ise attığı 4 golle büyük katkı verdi.

BERKE ÖZBAY