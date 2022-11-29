Bucaspor tökezledi

TFF İkinci Lig Kırmızı Grup'ta geride bıraktığımız haftada Zonguldak Kömürspor'a konuk olan Bucaspor 1928 sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Haftaya lider giren sarı-lacivertliler 2 puan yitirse de birinciliği kaybetmedi. Üst üste 6 maçını kazanarak harika bir seriye imza atan İzmir ekibi, en yakın rakiplerinin puan kaybettiği haftada fırsat tepti. Sarı-lacivertlilerin zirve için mücadele ettiği rakipleri Kocaelispor ve İskenderunspor'un sahadan beraberlikle ayrıldığı haftada 1 puan alarak liderliğini sürdürdü. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, maçın 38. dakikasında 10 kişi kaldıklarına vurgu yaparak, "Deplasmanda 1 kişi eksik kaldık. Ona rağmen öne geçtik. Fakat skor avantajımızı koruyamadık. Sonuçta halen lideriz. Kaybettiğimiz 2 puanı telafi ederiz" dedi

DİĞER