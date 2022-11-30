Buca 1928 tutulmuyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona yaptığı flaş transferlerle başlayan ve hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Bucaspor 1928, 16. haftada Zonguldak Kömürspor'la 1-1 beraberek kalıp 6 maçlık galibiyet serisini sonlandırsa da performansıyla alkış topluyor. İzmir temsilcisi, geride kalan süreçte oynadığı 16 karşılaşmada sadece 1 kez yenilirken, sahadan 10 kez galibiyetle, 5 kez de eşitlikle ayrıldı. Hanesine yazdırdığı 35 puanla averajla liderlik koltuğuna kurulan sarılacivertliler, gösterdiği performansla tam not aldı. Fırtına, rakip ağlara gönderdiği 28 golle Kocaelispor'un (32) ardından en golcü ikinci takım konumunda yer alırken, kalesinde gördüğü 9 golle de aynı sayıda gol yiyen Ankara Demirspor'la birlikte rakip hücumculara en az geçit veren ekip olarak dikkatleri çekti.

FIRTINA'NIN HEDEFİ 3'TE 3 YAPMAK

İZMİR temsilcisi, ligde ilk yarının bitimine 3 maç kala da hedefini 3 galibiyet olarak belirledi. Liderlik koltuğunu bırakmak istemeyen sarı-lacivertliler, gelecek üç haftada oynayacağı maçlardan 9 puan çıkararak ilk yarıyı zirvede tamamlamak istiyor. Fırtına sırasıyla, Vanspor FK, İskenderunspor (D) ve Diyarbekirspor ile oynayacak.

BERKE ÖZBAY