Ne yaptın Buca!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta averajla zirvede yer alan Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Vanspor FK'ya 1-0 yenilerek liderlik koltuğundan oldu. 15'te Erhan Çelenk'in yine sağ ayakla ceza alanı çizgisi üzerinden şutunu kaleci Haydar çeldi. 44'te sağdan Alper'in güzel ortasına iyi yükselen Mehmet Fuat'ın kafası az farkla dışarı çıktı.

HÜCUMDA ETKİLİ OLAMADI

57'de Enes'in sol kanattan yaptığı ortada Berke'nin yerden sektirerek yaptığı kafa vuruşu direğin yanından auta gitti. 80'de Hasan'ın sağdan içeri çevirdiği topla arka direkte buluşan Sedat'ın şutu Kıvanç'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1. Hücumda etkili bir görüntü çizemeyen Bucaspor 1928'in son anlarda beraberlik yakalama çabaları da sonuç vermeyince İzmir ekibi 1 puanla yetindi ve liderlik koltuğunu Kocaelispor'a kaptırdı.

SERİ SONA ERDİ

BUCASPOR 1928, Vanspor FK karşısında aldığı mağlubiyetle yedi maç sonra kaybetti. Uşakspor, Balıkesirspor, Pazarspor, Fethiyespor, 1461 Trabzon FK ve Adıyaman FK'dan 3'er puan alarak harika bir seriye imza atan İzmir ekibi, geçen hafta Zonguldak Kömürspor deplasmanından bir puanla ayrıldı. Bu hafta evinde Van ekibine yenilen sarılacivertliler, liderliği kaybetti.