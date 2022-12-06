Buca 1928 yara saracak

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, Van Spor yenilgisiyle liderlik koltuğunu rakibi Kocaelispor'a kaptırırken gözünü bu hafta oynayacağı İskenderun maçına çevirdi. Ligde 25 puanla 3 haftadır oturduğu liderlik koltuğundan ikinci sıraya inen Fırtına, pazar günü 34 puanı bulunan Güney ekibine konuk olacak. İkinci sıradaki yerini de kaybetmek istemeyen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar öğrencilerini "Van'ı unut, İskenderun'a bak" sözleriyle pazar günkü final maçına hazırlıyor. Bu maçın ardından ilk yarının son maçını düşme potasındaki Diyarbekirspor'a karşı oynayacak Bucaspor 1928, Kocaelispor'un puan kaybetmesini bekleyerek üst üste alacağı iki galibiyetle yeniden zirveye oturmayı planlıyor. İzmir ekibinde golcü Berke Bıyık, Van Spor maçında sarı kart cezasını tamamlayarak takıma geri döndü.

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