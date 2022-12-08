Buca’nın İskenderun’a şansı tutuyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Bucaspor 1928'e rakibi İskenderunspor uğurlu geliyor. Ligde 25 puanla 3 haftadır oturduğu liderlik koltuğundan Van Spor yenilgisiyle 2. sıraya inen Fırtına, pazar günü konuk olacağı Güney ekibine karşı hiç kaybetmedi. İzmir temsilcisinin son 2 haftada aldığı 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle tadı kaçsa da şampiyonluk yolundaki en yakın rakibi İskenderun'a karşı ortaya koyduğu üstünlüğüne güveniyor. Fırtına rakibine karşı bu zamana kadar oynadığı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alarak hiç yenilgi yüzü görmedi.

RAKİBİNİ FİNALDE ELEMİŞTİ

Sarı-lacivertliler, en son 2020-21 sezonunda TFF 3. Lig Play-Off finallerinde karşılaştığı rakibini penaltı atışları sonunda devirerek 2. Lig'e çıkmayı başarmıştı. İzmir ekibi, 34 puanla kendisini takip eden Güney ekibini yine yenerek yarışta safdışı etmeyi planlıyor. İzmir temsilcisi, 3 puan farkla zirvede oturan Kocaelispor'un da puan kaybetmesini bekleyecek.