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Haberler Bucaspor Bucaspor’da çifte sevinç

Bucaspor’da çifte sevinç

24.12.2022

Bucaspor’da çifte sevinç

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta gösterdiği başarılı performansla ilk yarıyı zirvede tamamlayan Bucaspor 1928'de çifte sevinç yaşanıyor. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan ve ilk yarıyı kapattıkları açıklanan Lokman Gör ile Abdullah Balıkuv'un sahalara döndüğü öğrenildi. Adıyaman FK karşılaşmasının 48. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve ilk yarının son 4 maçında forma giyemeyen tecrübeli stoper Lokman'ın çalışmalarına başladığı ve ikinci yarıda formasına kavuşacağı ifade edildi. 1461 Trabzon FK mücadelesinde sakatlanan Abdullah'ın da aynı şekilde ikinci yarıyla birlikte forma giyemeye hazır olacağı belirtildi.

BERKE ÖZBAY

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