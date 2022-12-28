İkinci Lig’de Buca fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı 41 puan ve averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928, istatistiklere damga vurdu. İki grup halinde oynanan 2. Lig'de 39 takım arasında takipçisi Kocaelispor'la birlikte en fazla puan toplayıp, en fazla galibiyet alan takım olan sarı-lacivertliler, en az gol yiyen ve en çok averaj sağlayan ekip olmayı da başardı. Oynadığı 19 maçta 12 kez sahadan galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi, 5 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip ağlara 34 gol bırakan Fırtına, kalesinde ise sadece 11 gol görerek artı 23 averaj yakaladı. Özellikle savunma hattında çok başarılı bir grafik çizen Bucaspor, 8 maçta rakiplere kalesini kapadı. Sarı-lacivertliler, bir maçta en fazla 1 gol gördü. Buca 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, hedefe ulaşacaklarına inandığını dile getirdi.

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