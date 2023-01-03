Enes’e süper takip

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider bitirerek şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olan Bucaspor 1928'in genç yıldızı Enes Alıç transferin gözdesi oldu. İzmir ekibinde gösterdiği performansla dikkat çeken 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Enes Alıç, Süper Lig ekiplerinin radarına girdi. Fatih Karagümrük, Konyaspor ve Alanyaspor'un Enes için Bucaspor 1928 yönetimiyle temasta olduğu kaydedildi. Sarı-lacivertlilerin altyapısından yetişip bu kulüpte profesyonel olan Enes, bu sezonun ilk yarısında 18 maça çıkıp istikrarlı bir görüntü ortaya koydu. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Enes için iyi bir bonservis bedeli biçildiği öğrenilirken genç oyuncunun da Süper Lig'de forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

TAKVİYELER YOLDA

Bucaspor altyapısından yetişen 23 yaşındaki sol bek 150 bin Euro ile kariyerinin en yüksek piyasa değerine ulaştı. Yönetimin, teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile görüştükten sonra Enes için net bir karara varması bekleniyor. Bu arada yönetim teknik heyetin verdiği rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Zirvedeki avantajını kaybetmek istemeyen sarı-lacivertliler, savunma, orta saha ve ileri uca yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirecek.

KADRODA İKİ İSİM YER ALMADI

İZMİR ekibinin Antalya'daki kamp kadrosunda iki isim yer almadı. Buca'da 6. dönemini geçiren ve son haftalarda ilk 11'in değişilmez isimleri arasında yer alan Cuma Menize ile 3.5 sezondur İzmir temsilcisinin formasını giyen Yalçın Eycan Kaya yer almadı. İki ismin kadroya alınmama sebebi hakkında kulüpten bir açıklama yapılmazken 22 yaşındaki orta saha Cuma 17 maçta forma giyerken, 24 yaşındaki savunmacı Yalçın ise bu sezon 5 maçta oynadı