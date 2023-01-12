Bucaspor’da Enes’e veto

TFF 2. Lig'de gözünü ikinci yarıya çeviren Bucaspor 1928'de transferin gözde isimlerinden Enes Alıç'a veto geldi. İzmir temsilcisinde gösterdiği başarılı performansın ardından Konyaspor, Karagümrük ve Alanyaspor'un yakın takibe aldığı 23 yaşındaki sol bek için sarı-lacivertli yönetimden izin çıkmadığı ifade edildi. Buca altyapısından yetişen ve 6 sezondur Fırtına'da görev yapan Enes, sezonun ilk yarısında 19 karşılaşmada forma giyerken istikrarıyla da göz doldurmuştu.

SEZON SONU GİDEBİLİR

ENES'in Süper Lig'de forma giymek istediği ifade edilirken, şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir ekibinde teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın raporu doğrultusunda genç yıldızın takımda kalmasını istediği belirtildi. Enes'in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ifade edildi.