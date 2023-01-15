Buca tekledi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ligin ilk yarısını 41 puanla averajla lider tamamlayan Bucaspor 1928, sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor ile golsüz berabere kaldı ve ikinci yarıya kayıpla başladı. 6'da Uğur'un ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Kıvanç kontrol etti. Mücadelede ilk yarı karşılıklı top kayıplarıyla orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, ilk yarı başladığı gibi golsüz tamamlandı. 50'de Taşkın'a yapılan hareket sonrası topun başına geçen Erhan Çelenk'in kullandığı frikik direğin yanından çok az farkla auta gitti.

KIVANÇ HARİKA ÇIKARDI

51'de soldan kullanılan taç atışında Uğur'un kafayla arkaya aşırttığı top sonrası Kıvanç meşin yuvarlağı elinden kaçırdı. Topu önünde bulan Arda'nın şutu üst direkte patladı. 65'te Bekircan'ın kullandığı kornerde Uğur'un kafasını Kıvanç son anda kornere çeldi. Aynı dakikada kullanılan diğer kornerde ise savunmadan seken topta Mustafa'nın şutu kalecide kaldı. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca İzmir ekibi puanını 42'ye yükseltse de 2 puandan oldu.

MİNİ YORUM /Berke ÖZBAY

BUCASPOR 1928 İYİ BAŞLAMADI

KARACABEY Bld karşısında sahada hiç varlık gösteremeyen Bucaspor 1928, devre arasını iyi değerlendirememiş gibi gözüküyor.

Kulağıma gelen haberler teknik ekibin uyguladığı antrenman programının futbolculara ağır geldiği yönünde...

Antalya'da adeta sezon başı kampı gibi yüklemelerin yapıldığı ve bunun da takımı olumsuz etkilediği söyleniyor. Bu teori, dün sahada gördüğüm tabloya uygun aslında...

Futbolcular, dün sanki arkalarından görünmez bir el tutup da çekiyormuş gibiydi. Yorgun olduklarını neredeyse her pozisyonda gözlemledim.

Bu konuda elbette teknik heyet gerekenleri yapacaktır. Sahada sergilenen futbolda da Buca ekibi istediklerini yansıtamadı. Mücadelenin ilk 5 dakikası rakibini yarı alanına hapsetse de devamını getiremedi. Hücumda net pozisyonu yok, savunmada ise büyük açıklar verdi.

Hem rakibin beceriksizliği hem de Kıvanç'ın iyi kurtarışları sayesinde 1 puanı zor da olsa kurtardı.