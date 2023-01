Buca 1928 rakiplerine duacı oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarının ilk haftasında evinde Teco Karacabey Belediyespor'la golsüz berabere kalıp şampiyonluk yolunda kritik 2 puan bırakan Bucaspor 1928, zirvedeki rakiplerinin puan kayıplarıyla liderliğini korudu. Bucaspor'un en yakın takipçisi Kocaelispor deplasmanda Kırklarelispor'la golsüz berabere kalırken, zirve iddiasındaki İskenderunspor da Balıkesirspor'la dış sahada 2-2'lik eşitliği bozamadı.

CÜNEYT DUMLUPINAR MUTLU

Bu sonuçların ardından 42 puan ve averajla zirvedeki yerini koruyan Bucaspor 1928, rakiplerinin kaybıyla sevindi. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, ligde her an her şeyin olabileceğini ifade ederek, "Geçen haftayı galibiyet alamadan tamamladık ama liderliği de bırakmadık. Biz rakiplerimizin durumundan ziyade kendi işimize odaklanacağız. En önemli olan unsur bizim kazanmamız" dedi.