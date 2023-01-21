Bucaspor İrfan’ı kaptı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirvede yer alan ve transfer dönemini oldukça sessiz geçiren Bucaspor 1928'de hareketli saatler yaşanıyor. Geride kalan süreçte kadrosunu sadece Menemen FK'dan Ahmet Aslan'la güçlendiren İzmir ekibinden orta sahaya da takviye geldi. Sarı-lacivertlilerin, Ankara Demirspor'dan 26 yaşındaki İrfan Akgün ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Uşakspor altyapısından Bucaspor altyapısına geçen İrfan, Altınordu altyapısında da forma giyerken, profesyonel olarak ise kariyerinde daha önce Bornova 1881 SK, İzmirspor, Uşak Bld, Sancaktepe FK, Keçiörengücü, Sakaryaspor ve 1461 Trabzon Futbol Kulübü takımlarında da oynadı.

BERKE ÖZBAY