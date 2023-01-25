Bucaspor’da Eycan gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıda galibiyet yüzü göremeyen ve liderliği Kocaelispor'a kaptıran Bucaspor 1928'de bir ayrılık yaşandı. İzmir temsilcisinde Cuma ile birlikte devre arası Antalya kampına götürülmeyen stoper Yalçın Eycan Kaya, 52 Orduspor FK ile sözleşme imzaladı. 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında kulüpte forma giyen 24 yaşındaki savunmacı takımdan ayrılırken, kulüpte yaptığı paylaşımla futbolcuya başarı dileklerinde bulundu.

CUMA MENİZE DE AYRILIYOR

Bucaspor 1928'de ayrılıkların da süreceği ifade edildi. İzmir temsilcisinde Yalçın Eycan gibi kamp kadrosuna dahil edilmeyen Cuma Menize'nin de kulüp aradığı ifade edildi. Sarı-lacivertli ekipte 5.5 sezondur forma giyen 22 yaşındaki orta saha, sezonun ilk yarısında 17 karşılaşmanın 11'ine ilk on birde başlamıştı.

■ BERKE ÖZBAY