Bucaspor’un gözü zirvede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, gözünü zirveden ayırmıyor. İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan ve oynadığı son 2 mücadelede 1 mağlubiyet, 1 beraberlikle sadece 1 puanı elde ederek liderliği ensesindeki Kocaelispor'a kaptıran Fırtına, çıkış peşinde. Zirve koltuğunu tekrar geri almak isteyen sarı-lacivertliler, Pazar günü ilk devre deplasmanda berabere kaldığı Kastamonuspor'u evinde mağlup ederek tekrar moral kazanmak ve zirve iddiasını sürdürmek istiyor. Cüneyt Dumlupınar çok çetin bir yarışın içinde olduklarını vurguladı. Önce kendi işlerine bakacaklarını ifade eden teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, "Biz iyi bir takımız. Bunu gösterdiğimizi düşünüyorum. Güzel bir seri yakalayarak tekrar kazanmaya devam edeceğiz" yorumunu yaptı.