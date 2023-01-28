Bucaspor’da zirve hesabı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan İzmir ekibinde tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor. İkinci devreye iki maçta 5 puanlık bir kayıpla başlayarak liderlik koltuğunu kaptıran İzmir ekibi, yarın konuk edeceği Kastamonu karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Yeniden liderlik hesapları yapan sarı-lacivertliler, Kastamonu ekibi karşısında 3 puanı alarak, zirveyi kaptırdığı Kocaelispor'un puan kaybını bekleyecek. Buca, bu hafta kazanır, Kocaelispor ise kaybederse yine ilk sıraya çıkacak. Eğer Fırtına kaybeder, Kocaeli ve 1461 Trabzon da kazanırsa sarı-lacivertliler üçüncü sıraya kadar gerileyecek.

■ BERKE ÖZBAY