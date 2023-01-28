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Haberler Bucaspor Bucaspor’da zirve hesabı

Bucaspor’da zirve hesabı

28.1.2023

Bucaspor’da zirve hesabı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarıya istediği gibi başlayamayan İzmir ekibinde tüm hesaplar galibiyet için yapılıyor. İkinci devreye iki maçta 5 puanlık bir kayıpla başlayarak liderlik koltuğunu kaptıran İzmir ekibi, yarın konuk edeceği Kastamonu karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Yeniden liderlik hesapları yapan sarı-lacivertliler, Kastamonu ekibi karşısında 3 puanı alarak, zirveyi kaptırdığı Kocaelispor'un puan kaybını bekleyecek. Buca, bu hafta kazanır, Kocaelispor ise kaybederse yine ilk sıraya çıkacak. Eğer Fırtına kaybeder, Kocaeli ve 1461 Trabzon da kazanırsa sarı-lacivertliler üçüncü sıraya kadar gerileyecek.

■ BERKE ÖZBAY

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