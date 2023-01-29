Buca liderlik istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 22. hafta müsabakasında Bucaspor 1928, Kastamonuspor ile Cemil Şeboy Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Hakem Murat Türkoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Mücadele öncesinde sarı-lacivertliler 42 puanla ikinci sırada yer alırken, Kastamonuspor ise topladığı 23 puanla 13. basamakta bulunuyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz hafta kaptırdığı liderliği bu hafta Kocaelispor'dan geri almak istiyor. İkinci yarıya istediği gibi başlayamayan ve iki maçta bir beraberlik, bir de mağlubiyet alan Bucaspor 1928, galip geldiği takdirde Kocaelispor'un mağlup olmasını bekleyecek. Buca'da kart cezalısı Lokman Gör'ün yanı sıra sakatlığı süren Berke Bıyık bugün forma giyemeyecek.