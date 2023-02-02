Bucaspor’da Berke sevinci

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'e Berke Bıyık'tan sevindirici haber geldi. Ligin 20. haftasında oynanan Karacabey Belediyespor müsabakasında sakatlık yaşayan ve maça devam edemeyen forvet oyuncusu, fizyoterapist eşliğinde saha çalışmalarına başladı. Moral ve motivasyonunun da oldukça iyi durumda olduğu gözlenen başarılı oyuncunun en kısa bir süre içinde takıma geri dönmesi bekleniyor.

AĞLARI TAM 7 KEZ SARSTI

Sarı-lacivertli formayı 5 sezondur terleten 27 yaşındaki Berke, bu sezon Buca ekibiyle 20 karşılaşmada görev yaparken istikrarıyla da göz doldurdu. Deneyimli forvet bu süreçte rakip ağları 7 kez sarsarak 13 gol atan Erhan Çelenk'in ardından skor yükünü çeken isimlerin de başında geldi. Öte yandan sarı-lacivertliler, cumartesi günü saat 14.00'te deplasmanda oynayacağı Ankara Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yaptığı idmanla başladı.