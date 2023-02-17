Bucaspor 1928, defans oyuncusu Erhan Kartal ile anlaşmaya vardı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928'de teknik direktör Cüneyt Dumlupınar ile yolların ayrılmasının ardından diğer yandan da transfer çalışmaları sürüyor.



İzmir ekibi, son olarak Ankara Keçiörengücü forması giyen 29 yaşındaki defans oyuncusu Erhan Kartal'la anlaşmaya vardı. Futbola Denizlispor'da başlayan deneyimli oyuncu sırasıyla Kasımpaşa, Şanlıurfaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Adana Demirspor, Samsunspor, Altay, Tuzlaspor ve Keçiörengücü formalarını terletti. Erhan, sezonun ilk yarısında Keçiörengücü'nde 20 lig karşılaşmasına çıktı. Bir yandan da teknik adam arayışlarına devam eden Bucaspor 1928'de yönetimin Ertuğrul Sağlam, Metin Diyadin ve Ufuk Kahraman üzerinde durduğu bildirildi. Kurmayların 3 çalıştırıcı ile temas halinde olduğu ve en kısa zamanda kararın açıklanacağı ifade edildi.

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