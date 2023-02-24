Karafırtınalar dümene geçti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen ve ikinci yarıda üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran Bucaspor 1928 yeni çalıştırıcısını buldu. Dumlupınar'dan boşalan koltuk için geri sayıma geçen İzmir temsilcisi, Boluspor'dan ayrılan eski teknik direktörü Sait Karafırtınalar ile anlaşma sağladı. Antrenörlük kariyerine Buca'da Gençlik Gelişim Koordinatörü olarak başlayan İzmirli çalıştıcı Sait Karafırtınalar, sarı-lacivertlilerin altyapısının ardından 2011'de Bucaspor'da teknik direktörlüğe ilk adımını attı.

BUCASPOR'DA BAŞLADI

Yıllarca Bucaspor'da futbol oynayan 54 yaşındaki teknik adam, ardından sarı-lacivertlilerde antrenör olarak göreve başladı. Karafırtınalar, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Bucaspor'da son 7 maçta teknik direktörlük görevine getirilerek kariyerine başladı. Ardından Karşıyaka'nın dümenine geçen tecrübeli çalıştırıcı, 2014-2015'te yeniden Buca'ya döndü. 54 yaşındaki Sait Karafırtınalar, kariyerinde Kayseri Erciyesspor, Manisaspor, Altay, Ümraniyespor ve Adanaspor'da da görev aldı. Yönetim Karafırtınalar birlikteliği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, resmi imzaların bugün atılması bekleniyor.

BERKE ÖZBAY