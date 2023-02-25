Bucaspor 1928 yeni sayfa açıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928 yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'ın ardından Sait Karafırtınalar ile anlaşan ve resmi imzaları atmaya hazırlanan sarı-lacivertliler çalışmalarını sürdürürken, son haftalarda alınan olumsuz sonuçları da geride bırakmak istiyor. Ligde oynanan son 4 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik, 1 de galibiyet alarak 45 puanda kalan ve liderliği Kocaelispor'a kaptıran Fırtına, tekrar çıkışa geçmenin ve 51 puanlı Körfez ekibiyle arasındaki farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor. 5 Mart Pazar günü yeni teknik heyeti ile sahada olması beklenen sarı-lacivertlilerde sakat oyuncunun olmaması da yüzleri güldürüyor. Öte yandan Bucaspor 1928'in, transfer döneminin sonuna kadar daha önce anlaşma sağladığı Keçiörengücü'nden Erhan Kartal ve Hatayspor'dan Sadık Baş ile de masaya oturması bekleniyor.



BERKE ÖZBAY

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