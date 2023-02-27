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Haberler Bucaspor Bucaspor’da hedef 2’de 2

Bucaspor’da hedef 2’de 2

27.2.2023

Bucaspor’da hedef 2’de 2
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, gelecek iki maçta kayıp istemiyor. Zirvenin 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan İzmir ekibi, Kırşehir FK ve Serik Bld maçlarına final niteliğinde bakarken, sonrasında zirvenin sahibi Kocaeli ile oynayacağı maça moralli çıkmak istiyor. Sarı-lacivertliler bu iki karşılaşmayı kayıpsız atlatarak Körfez ekibinin tökezlemesini bekleyecek. Zirveyi yeşil-siyahlılara kaptırdıktan sonra teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la da yollarını ayıran Buca, yeşil-siyahlılarla evinde oynayacağı müsabakada taraftarı önünde liderliği geri almanın hesaplarını yapacak. Sait Karafırtınalar'la anlaşan İzmir ekibi, yeni teknik direktörü ile yeni bir sayfa açacak.

BERKE ÖZBAY
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