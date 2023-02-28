Bucaspor’da gündem hoca

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile sözleşme imzalamak için gün sayıyor. Zirveden uzaklaşan sarı-lacivertlilerde kötü gidişin faturası teknik patron Cüneyt Dumlupınar'a kesilmişti. İzmir temsilcisi sancılı süreci sonlandırmak için çareyi eski futbolcusu ve teknik adamı Sait Karafırtınalar'da buldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Boluspor'dan istifa eden Karafırtınalar sarı-lacivertli yönetimle masaya oturup prensip anlaşmasına varırken, Karadeniz ekibi ile resmi olarak ilişiğini kesip hafta içinde resmi imzayı atacak. Sarı-lacivertli ekibi son olarak 2014 yılında çalıştıran Karafırtınalar, 9 yıllık ayrılığın ardından yeniden eski kulübünde mesaiye başlayacak. Ligde oynanan son 4 karşılaşmada 2 yenilgi, 1 beraberlik, 1 de galibiyet alarak 45 puanda kalan ve liderliği Kocaelispor'a kaptıran Fırtına, yeni teknik patronu ile tekrar çıkışa geçmenin ve 51 puanlı Körfez ekibiyle arasındaki farkı kapatmanın hesaplarını yapıyor.

DOĞANCAN BİNGÖL