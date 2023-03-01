Buca’nın Kırşehir şanssızlığı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik kovalayan Bucaspor 1928, bu hafta zincir kırmanın hesaplarını yapıyor. Zirvedeki Kocaelispor'un 6 puan gerisinde 45 puanla 2. basamakta bulunan ve final niteliğinde maçlara çıkacak olan İzmir temsilcisinin bu haftaki rakibi Kırşehir FSK'ya karşı şansı tutmuyor. Fırtına, rakibi ile daha önce oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte 1 beraberlik, 2 de yenilgi ile sahadan kayıplarla ayrıldı. Sezonun ilk yarısında evinde konuk ettiği İç Anadolu ekibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, geçen sezon oynadığı iki karşılaşmada da rakibine diş geçiremedi. 2021- 2022 sezonunda ilk yarıda taraftarı önünde rakibine 1-0 boyun eğen Fırtına, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

BERKE ÖZBAY