  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca’nın Kırşehir şanssızlığı

Buca’nın Kırşehir şanssızlığı

1.3.2023

Buca’nın Kırşehir şanssızlığı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderlik kovalayan Bucaspor 1928, bu hafta zincir kırmanın hesaplarını yapıyor. Zirvedeki Kocaelispor'un 6 puan gerisinde 45 puanla 2. basamakta bulunan ve final niteliğinde maçlara çıkacak olan İzmir temsilcisinin bu haftaki rakibi Kırşehir FSK'ya karşı şansı tutmuyor. Fırtına, rakibi ile daha önce oynadığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Sarı-lacivertliler bu süreçte 1 beraberlik, 2 de yenilgi ile sahadan kayıplarla ayrıldı. Sezonun ilk yarısında evinde konuk ettiği İç Anadolu ekibi ile 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, geçen sezon oynadığı iki karşılaşmada da rakibine diş geçiremedi. 2021- 2022 sezonunda ilk yarıda taraftarı önünde rakibine 1-0 boyun eğen Fırtına, ligin ikinci yarısında ise deplasmanda sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

BERKE ÖZBAY

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA