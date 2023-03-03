Bucaspor’da Karafırtınalar imzayı attı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de Sait Karafırtınalar dönemi resmen başladı. Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar'la yollarını ayıran İzmir temsilcisi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son olarak Boluspor'u çalıştıran deneyimli çalıştırıcı ile resmi sözleşme imzalandığını duyurdu. Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sait Karafırtınalar ile anlaşma sağlamıştır. Teknik direktörümüz ve ekibinde yer alan Murat Karakoç, Tarkan Yaran, Ertuğrul Dağaltın, Yahya Yılmaz ve Ahmet Yiğit hocalarımıza başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÜÇÜNCÜ DÖNEMİ OLACAK

2011 yılında teknik direktörlük kariyerine başladığı sarı-lacivertli ekipten 2013 yılında ayrılan Karafırtınalar, kısa süren Karşıyaka macerasının ardından 2014 yılında Bucaspor'a geri dönmüştü. İkinci döneminde de yarım sezon görev alan tecrübeli çalıştırıcı, 9 yıl sonra tekrar yuvasına döndü ve üçüncü dönemine resmen başladı. 54 yaşındaki Sait Karafırtınalar, Kırşehirspor karşılaşmasıyla ilk maçına çıkacak.

BERKE ÖZBAY