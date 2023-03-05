Buca bombalıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Bucaspor 1928 sezon sonunda mutlu sona ulaşmak için gemileri yaktı. Deneyimli çalıştırıcı Sait Karafırtınalar'ı takımın başına geçiren İzmir temsilcisi, Hatayspor'dan Sadık Baş ve Keçiörengücü'nden Erhan Kartal'ın ardından art arda bombaları patlatmaya devam edecek.

ÜÇ BÖLGEYE TAKVİYE YOLDA

Sarı-lacivertlilerin, Manisa FK'dan Batuhan Kör ile Çağrı Giritlioğlu ve Hatayspor'dan Musa Çağıran ile de el sıkıştığı öğrenildi. Devre arasında kadrosunu Menemen FK'dan Ahmet Aslan ve Ankara Demirspor'dan İrfan Akgün ile takviye eden Bucaspor 1928, forvet Batuhan, defans Çağrı ve orta saha Musa ile üç bölgesini birden güçlendirdi. İlk yarıda Manisa FK formasıyla ligde ve kupada toplam 23 maça çıkan 21 yaşındaki golcü, rakip ağları 5 kez sarsarken, 1 golün de pasını verdi. İlk yarıyı yine Manisa temsilcisinde geçiren ve takımdan ayrılan sol bek Çağrı ise 22 karşılaşmada forma giyerken, 1 asist yaptı. 30 yaşındaki deneyimli orta saha Musa Çağıran ise deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor'da ilk yarıda 13 karşılayşmada forma giydi.

FIRTINA SERT ESECEK

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren ve lider Kocaelispor'u 6 puan geriden takibini sürdüren Bucaspor 1928 bugün deplasmanda Kırşehir Futbol Kulübü'nün rakibi olacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak karşılaşmada Burak Taşkınsoy görev alacak. Bucaspor 1928'de Cüneyt Dumlupınar'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Sait Karafırtınalar, sarı-lacivertlilerle ilk maçına çıkacak. Heyecanlı ve gururlu olduğunu ifade eden Sait Karafırtınalar, "Yeni bir sayfa açacağız. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağız" ifadelerini kullandı. İzmir temsilcisinde son oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasında sakatlık geçiren Erhan Çelenk fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürürken, Kırşehir deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.laştı