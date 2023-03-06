Buca pes etmedi

Kırşehir deplasmanında ilk 35 dakikada 2-0 geriye düşen Fırtına ikinci yarıda Saruhan ve Onur’la bulduğu gollerle bir puanı kaptı.
6.3.2023
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928 deplasmanda konuk olduğu Kırşehir FSK önünde 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı beraberlikle noktaladı: 2-2. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, 30'da Taylan'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Sarı-lacivertliler, bu golün şokunu henüz atlamadan 35'te de bu kez Sırat'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-0 geride girdi. İkinci yarıda rakibi karşısında art arda pozisyonlar bulmaya başlayan Fırtına, 64. dakikada Saruhan'ın ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi: 2-1. Sarı-lacivertliler, 74. dakikada ise Onur'un attığı golle skora dengeyi getirdi: 2-2. Kalan dakikalarda Bucaspor 1928 bulduğu ataklardan sonuç alamayınca, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.