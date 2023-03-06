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Haberler Bucaspor Buca pes etmedi

Buca pes etmedi

Kırşehir deplasmanında ilk 35 dakikada 2-0 geriye düşen Fırtına ikinci yarıda Saruhan ve Onur’la bulduğu gollerle bir puanı kaptı.

6.3.2023

Buca pes etmedi
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928 deplasmanda konuk olduğu Kırşehir FSK önünde 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı beraberlikle noktaladı: 2-2. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan İzmir temsilcisi, 30'da Taylan'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. Sarı-lacivertliler, bu golün şokunu henüz atlamadan 35'te de bu kez Sırat'ın golüne engel olamadı ve soyunma odasına 2-0 geride girdi. İkinci yarıda rakibi karşısında art arda pozisyonlar bulmaya başlayan Fırtına, 64. dakikada Saruhan'ın ayağından bulduğu golle farkı bire indirdi: 2-1. Sarı-lacivertliler, 74. dakikada ise Onur'un attığı golle skora dengeyi getirdi: 2-2. Kalan dakikalarda Bucaspor 1928 bulduğu ataklardan sonuç alamayınca, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
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