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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 Sait Karafırtınalar yönetimindeki ilk maçta 1 puan aldı

Bucaspor 1928 Sait Karafırtınalar yönetimindeki ilk maçta 1 puan aldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki ilk maçta Kırşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

İHA

06.03.2023, 16:30

Bucaspor 1928 Sait Karafırtınalar yönetimindeki ilk maçta 1 puan aldı
Bucaspor 1928, Sait Karafırtınalar yönetiminde çıktığı ilk maçta Kırşehir Belediyespor ile 2-2 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928, son haftalarda alınan başarısız sonuçlardan sonra Cüneyt Dumlupınar ile yollarını ayırmıştı. Bir süre teknik adam arayan sarı-lacivertliler, Sait Karafırtınalar'la anlaşarak 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcıyı takımın başına getirdi.



İzmir ekibinde ilk maçına Kırşehir Belediyespor müsabakasıyla çıkan Sait Karafırtınalar, ilk maçında 2-2 beraberlik aldı. Kocaelispor'un haftayı kayıpsız geçmesiyle birlikte İzmir temsilcisinin lider Kocaelispor'la arasındaki puan farkı 8'e yükselmiş oldu. Öte yandan Bucaspor 1928, üst üste iki maçını da evinde oynayacağı süreçte ilk maçta Serikspor'u konuk edecek, ikinci maçta ise lider Kocaelispor'u evinde ağırlayacak.
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