Bucaspor’da Çelenk sustu

Bu sezon Bucaspor 1928 formasıyla 13 gol atıp takımın en skorer ismi olan Erhan Çelenk, 70 gündür rakip fileleri sarsamıyor. Sezon başında Manisa FK'dan, Bucaspor 1928'e transfer olan tecrübeli futbolcu Erhan Çelenk, İzmir ekibinin ligde en skorer oyuncusu olurken, gol krallığında da zirveye oynuyordu. 34 yaşındaki futbolcu, bu süreçte takımının zirveye oynamasında büyük rol oynarken, ilk 19 haftada 13 gol kaydetti. Son haftalarda form durumu düşen ve son 7 müsabakada fileleri havalandıramayan Erhan, yaklaşık 70 gündür gole hasret kaldı. Tecrübeli oyuncunun eski formuna dönmek için özel olarak çalıştığı ve 28. haftadaki Kırklarelispor karşılaşmasıyla tekrar eski formunu yakalamak istediği öğrenildi.

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