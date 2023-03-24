Buca’da Berke geç açıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'in hücum kozu Berke Bıyık geç açıldı. Sarı-lacivertli ekipte üç sezondur forma giyen hücum oyuncusu, bu süreçte en verimli dönemini geçiriyor. Kulübe transfer olduğu ilk sezonu olan 2020-21'de sadece 5 gol kaydeden Berke, sonraki sezon ise performansını yükselterek 7 gole katkı sağlamıştı. 2022-23 sezonuna kötü başlayan 27 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı ilk 9 maçı suskun geçirmiş ve ilk golünü ligin 10. haftasında Uşak deplasmanında kaydetmişti. Sonraki haftalarda gollerine devam ederek takımının zirve yürüyüşüne katkı veren tecrübeli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 8 gole imza attı ve Bucaspor 1928'deki şimdiden en golcü sezonuna ulaştı. İzmir temsilcisinde Berke'den daha fazla gol atan tek oyuncu konumunda ise 13 golle Erhan Çelenk bulunuyor.

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