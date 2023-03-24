  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Bucaspor Buca’da Berke geç açıldı

Buca’da Berke geç açıldı

Bucaspor 1928’de son üç yıldır forma giyen hücum oyuncusu attığı 8 golle en verimli sezonunu yaşıyor.

24.3.2023

Buca’da Berke geç açıldı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'in hücum kozu Berke Bıyık geç açıldı. Sarı-lacivertli ekipte üç sezondur forma giyen hücum oyuncusu, bu süreçte en verimli dönemini geçiriyor. Kulübe transfer olduğu ilk sezonu olan 2020-21'de sadece 5 gol kaydeden Berke, sonraki sezon ise performansını yükselterek 7 gole katkı sağlamıştı. 2022-23 sezonuna kötü başlayan 27 yaşındaki oyuncu, ligde çıktığı ilk 9 maçı suskun geçirmiş ve ilk golünü ligin 10. haftasında Uşak deplasmanında kaydetmişti. Sonraki haftalarda gollerine devam ederek takımının zirve yürüyüşüne katkı veren tecrübeli futbolcu, bu sezon şu ana kadar 8 gole imza attı ve Bucaspor 1928'deki şimdiden en golcü sezonuna ulaştı. İzmir temsilcisinde Berke'den daha fazla gol atan tek oyuncu konumunda ise 13 golle Erhan Çelenk bulunuyor.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA