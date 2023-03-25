Bucaspor 1928 zirve aşkıyla

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta üst üste lider Kocaelispor ve Sarıyer'le oynadığı karşılaşmaları kazanıp şampiyonluk yarışında yeniden iddialı duruma gelen Bucaspor 1928, bugün deplasmanda Kırklarelispor'la karşı karşıya gelecek. Kırklareli Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta hakem Volkan Okur görev yapacak. Sarı-lacivertlilerde kart cezalıları stoper Mazlum Demir ve sol bek Çağrı karşılaşmada görev alamayacak.



HER MAÇ FİNAL HAVASINDA

Lider Kocaelispor'u 5 puan geriden takip ettiklerini ifade eden teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Bizim için her karşılaşma final niteliği taşıyor. Üst üste aldığımız galibiyetler bize moral ve özgüven aşıladı. Kırklarelispor karşısında da mutlak 3 puan için mücadele edeceğiz" dedi.

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