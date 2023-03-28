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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928 kan kaybediyor

Bucaspor 1928 kan kaybediyor

28.3.2023

Bucaspor 1928 kan kaybediyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Bucaspor 1928 kan kaybediyor. İkinci yarıda istediği sonuçları almakta zorlanan İzmir temsilcisi, 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte istikrarlı bir performans sergileyemeyen sarı-lacivertliler 14 puan kaybetti, zirveyi kaptırdı ve 5. basamağa kadar geriledi. Sezonun ikinci yarısında rakip ağları sadece 7 kez sarsan Bucaspor 1928, kalesinde ise 6 gol gördü. Fırtına, yarın saat 14.00'te sahasında Uşakspor'u ağırlayacağı karşılaşmada 3 puanı alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.
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