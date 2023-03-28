TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını zirvede tamamlayan Bucaspor 1928 kan kaybediyor. İkinci yarıda istediği sonuçları almakta zorlanan İzmir temsilcisi, 9 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 2 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı. Bu süreçte istikrarlı bir performans sergileyemeyen sarı-lacivertliler 14 puan kaybetti, zirveyi kaptırdı ve 5. basamağa kadar geriledi. Sezonun ikinci yarısında rakip ağları sadece 7 kez sarsan Bucaspor 1928, kalesinde ise 6 gol gördü. Fırtına, yarın saat 14.00'te sahasında Uşakspor'u ağırlayacağı karşılaşmada 3 puanı alarak tekrar çıkışa geçmek istiyor.

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