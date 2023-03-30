Buca’nın zirve inadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, Ege derbisinde evinde ağırladığı Uşakspor'u 3-0 mağlup etti. Maçın 10. dakikasında Erhan Çelenk'in sol kanattan ortasında Mehmet meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Top kaleci Türker'in kucağında kaldı. 13'te Alper'in pasında ceza alanına çalımlarla giren Erhan Çelenk kaleyi yokladı. Ancak top çerçeveyi bulmadı. 35'te Alper'in sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Musa sert ve şık vurdu: 1-0. 45+2'de Sefer'in ceza alanı içinde top koluna çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 32'de atışı kullanan Mehmet farkı ikiye çıkardı: 2-0.47'de Lokman'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Sadık kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0. 55'te Onur'un şutunda kaleci Türker'den dönen topu tamamlayan Erhan Çelenk çerçeveyi tutturamadı. 77'de İrfan'ın ceza sahası dışından şık şutunda Türker parmağının ucuyla topu kornere çeldi. 90+2'de Taşkın, sağ kanattan topu ortaladı. Mehmet'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Türker'de kaldı. Maç Bucaspor 1928'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.Bucaspor 1928 FK Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Kırklaerelispor ile deplasmanda oynanan son lig maçında sahaya sürdüğü kadrodan sekiz değişiklik yaptı. Kırklareli maçındaki on birden farklı olarak Onur'un yerine Alper, Erhan Kartal'ın yerine Mazlum, İrfan'ın yerine Çağrı, Furkan'ın yerine Ahmet, Enes'in yerine Cuma, kart cezası nedeniyle oynayamayan Saruhan'ın yerine Sadık, Erhan Şentürk'ün yerine Musa, Berke'nin yerine de Mehmet Fuat forma giydi.Sarı-lacivertli taraftarlar ceza nedeniyle Uşakspor karşılaşmasında tribündeki yerini alamadı. Kocaelispor maçında yapılan tezahüratlar nedeniyle TFF'den 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Bucaspor 1928, Uşak maçını taraftarından yoksun oynadı.Uşakspor maçının 41. dakikasında ceza sahasında rakip savunmayı geçerek şutunu kullanan Cuma sakatlanarak kendini yere bıraktı. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen oyuna devam edemeyen oyuncu sedyeyle oyundan çıkarak yerini İlhan Depe'ye bıraktı. Cuma'nın sağlık durumu bugün çekilecek MR sonrası belli olacak.