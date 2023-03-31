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Bucaspor fırtına estiriyor

Uşakspor’u 3-1 mağlup eden Bucaspor 1928, lider Kocaelispor’la arasındaki puan farkını 5’e indirdi. 2. sıradaki Vanspor ile de farkı 4’e indiren İzmir ekibi, 6 maçlık yenilmezlik serisiyle zirveye tutundu.

31.3.2023

Gazete

Bucaspor fırtına estiriyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde AFC Kablo Kanalları Uşakspor'u 3-0 yenen Bucaspor 1928, zirve yarışında yeniden umutlandı. Uşakspor karşısında 3 puanı rahat bir şekilde alan sarı-lacivertliler lider Kocaelispor'un sahasında 1461 Trabzon'la berabere kalmasıyla farkı tekrar 5'e düşürdü, hayati derecede önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler 29. haftayı Kocaelispor'un 5, 2. Vanspor'un da 4 puan gerisinde tamamlarken, zirve yolunda tekrar umutlandı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar da sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını söyledi. Kalan maçların kendileri için çok kritik olduğunu belirten Karafırtınalar, "Sezon sonuna kadar zirve yarışı çok çekişmeli geçecek.

'SERİ GALİBİYETLER ALMALIYIZ'
Biz önce kendi karşılaşmalarımıza odaklanacağız. Rakiplerimiz de puanlar kaybediyor. Mutlaka seri galibiyetler almalıyız. Uşakspor maçıyla bu serinin başlayacağına inanıyorum. Takımımı yürekten kutluyorum" diye konuştu. Bucaspor hafta sonunda düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor'a konuk olacak.



KARAFIRTINALAR İLE KAYBETMİYOR
Bucaspor 1928'in başına Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldıktan sonra geçen Sait Karafırtınalar, ligde çıktığı 6 maçta henüz mağlubiyet
yaşamadı. 54 yaşındaki teknik adam, Kırşehir FSK, Serik Belediye ve Kırıklarelispor maçlarından beraberlik alırken, Kocaelispor, Sarıyer ve Uşak Spor müsabakalarında ise galibiyet yaşadı.

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