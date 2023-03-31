Bucaspor fırtına estiriyor

FF 2. Lig Kırmızı Grup'ta evinde AFC Kablo Kanalları Uşakspor'u 3-0 yenen Bucaspor 1928, zirve yarışında yeniden umutlandı. Uşakspor karşısında 3 puanı rahat bir şekilde alan sarı-lacivertliler lider Kocaelispor'un sahasında 1461 Trabzon'la berabere kalmasıyla farkı tekrar 5'e düşürdü, hayati derecede önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı-lacivertliler 29. haftayı Kocaelispor'un 5, 2. Vanspor'un da 4 puan gerisinde tamamlarken, zirve yolunda tekrar umutlandı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar da sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacaklarını söyledi. Kalan maçların kendileri için çok kritik olduğunu belirten Karafırtınalar, "Sezon sonuna kadar zirve yarışı çok çekişmeli geçecek.Biz önce kendi karşılaşmalarımıza odaklanacağız. Rakiplerimiz de puanlar kaybediyor. Mutlaka seri galibiyetler almalıyız. Uşakspor maçıyla bu serinin başlayacağına inanıyorum. Takımımı yürekten kutluyorum" diye konuştu. Bucaspor hafta sonunda düşme hattındaki Baynet İnşaat Balıkesirspor'a konuk olacak.Bucaspor 1928'in başına Cüneyt Dumlupınar'la yollar ayrıldıktan sonra geçen Sait Karafırtınalar, ligde çıktığı 6 maçta henüz mağlubiyetyaşamadı. 54 yaşındaki teknik adam, Kırşehir FSK, Serik Belediye ve Kırıklarelispor maçlarından beraberlik alırken, Kocaelispor, Sarıyer ve Uşak Spor müsabakalarında ise galibiyet yaşadı.