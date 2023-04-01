Karafırtınalar neşter vurdu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve hesapları yapan Bucaspor 1928'de teknik direktör Sait Karafırtınalar kadroya neşter vurdu. Son 6 maçında 3 galibiyet, 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Fırtına'da Karafırtınalar, Uşakspor maçında kadroyu sil baştan yeniledi. Geçtiğimiz hafta oynanan Kırklaerelispor karşılaşmasındaki 11'den 8 değişiklik yapan teknik adam uzun süredir takımda ilk 11'de görev yapan birçok oyuncuyu kulübeye aldı. Uşakspor karşılaşmasında geri dörtlüde Onur'un yerine Mazlum'u, Erhan Kartal'ın yerine Alper'i, Enes'in yerine Çağrı'yı, orta sahada ise kart cezası nedeniyle oynayamayan Saruhan'ın yerine Ahmet'i, Furkan'ın yerine Cuma'yı, İrfan'ın yerine Musa'yı tercih etti. Hücum hattında ise Erhan Şentürk'ün yerine Mehmet Fuat'tan, Berke'nin yerine ise Sadık'tan gol bekledi. Takım içinde savunmadan hücum hattına kadar bütün mevkilerde köklü değişiklik yapılırken teknik adam Karafırtınalar, kalede Kıvanç, savunmada Lokman ve Erhan Çelenk'ten vazgeçmedi.



DOĞANCAN BİNGÖL

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