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Haberler Bucaspor Bucaspor 1928’de golcüler iş başında

Bucaspor 1928’de golcüler iş başında

5.4.2023

Gazete

Bucaspor 1928’de golcüler iş başında
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen, bu süreçte 4 galibiyet ve 3 beraberlikle sahadan ayrılan Bucaspor 1928'de takımın golcüleri tekrar dümene geçti. İzmir temsilcisinin en golcü futbolcusu konumunda bulunan ancak oynadığı son 9 maçta rakip ağları sarsamayan Erhan Çelenk, hafta sonu Balıkesirspor deplasmanında takımının ilk golünü kaydetti. Skor sayısını 14'e yükselten deneyimli futbolcu, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin bir başka tecrübeli forveti Mehmet Fuat ise 6 maç süren gol orucunu Uşakspor karşısında bozarken, bu hafta yine Bal-Kes'in ağlarını sarstı ve bu sezonki 7. golünü kaydetti. Kocaelispor maçında takımına galibiyeti getiren golü atan Berke ise 3 maçlık sessizliğini yine Balıkesir temsilcisi karşısında bozarak gol sayısını 9'a yükseltti.

BERKE ÖZBAY
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