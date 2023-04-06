Bucaspor’da defans tamam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928, son haftalarda savunmadaki performansıyla tam not aldı. Son 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinden sadece 3 gol yedi. İmza attığı yedi maçlık başarılı seride 5 karşılaşmada rakiplerine gol fırsatı vermeyen İzmir temsilcisi, Serik Bld, Kocaelispor, Kırklarelispor, Uşakspor ve Balıkesirspor'a karşı kalesine adeta duvar ördü. Sarı-lacivertliler sadece Kırşehir FSK'dan (2) ve Sarıyer'den (1) gol yerken, bu seriden önceki son üç maçta kalesinde 3 gole engel olamamıştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde takım savunmasını oturtan Bucaspor 1928, kalan maçlarda da bu performansını sergileyerek zirve yolunda hata istemiyor.



BERKE ÖZBAY

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