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Haberler Bucaspor Bucaspor’da defans tamam

Bucaspor’da defans tamam

6.4.2023

Gazete

Bucaspor’da defans tamam
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928, son haftalarda savunmadaki performansıyla tam not aldı. Son 7 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, bu süreçte rakiplerinden sadece 3 gol yedi. İmza attığı yedi maçlık başarılı seride 5 karşılaşmada rakiplerine gol fırsatı vermeyen İzmir temsilcisi, Serik Bld, Kocaelispor, Kırklarelispor, Uşakspor ve Balıkesirspor'a karşı kalesine adeta duvar ördü. Sarı-lacivertliler sadece Kırşehir FSK'dan (2) ve Sarıyer'den (1) gol yerken, bu seriden önceki son üç maçta kalesinde 3 gole engel olamamıştı. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde takım savunmasını oturtan Bucaspor 1928, kalan maçlarda da bu performansını sergileyerek zirve yolunda hata istemiyor.

BERKE ÖZBAY
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