Buca hata istemiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, yarın evinde oynayacağı Pazarspor karşısında hata yapmak istemiyor. Son 7 maçında aldığı 4 galibiyet, 3 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen sarılacivertliler bu seriyi sürdürmek istiyor. Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde hiç kaybetmeyen ve şampiyonluk yarışında tekrar çıkışa geçen İzmir temsilcisi, bu süreçte hanesine 15 puan yazdırdı, bileğini büktürmedi. Lider Kocaelispor ile puan farkını 5'e kadar indirip umutlanan Fırtına, ligin dibine demir atmış Rize temsilcisini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

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