Fırtına’dan müthiş seri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, sahasında Pazarspor'u da yenerek üçte üç yaptı. Sarı-lacivertli ekip bu galibiyetiyle müthiş bir seri yakaladı. İzmir ekibi, ligde Uşakspor ve Balıkesirspor galibiyetlerinin ardından sahasında Rize temsilcisini de yenerek çıkışını sürdürdü. Sarı-lacivertliler önemli rakiplerinden Vanspor'un deplasmanda Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kalmasının ardından 63 puanla averajla ikinci sıraya yükseldi. Fırtına, lider Kocaeli'yi ise 5 puan geriden takip ediyor.



6 PUANI OYNAMADAN ALACAK

Buca 1928, kalan 7 karşılaşmada, Fethiyespor (D), 1461 Trabzon, Zonguldak Kömürspor, Vanspor (D) ve İskenderunspor'la karşılaşırken deprem nedeniyle ligden çekilen Diyarbekirspor ve Adıyaman FK müsabakalarında ise hükmen 3-0 galip ilan edilecek.

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