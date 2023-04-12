Buca 1928 fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928 geride kalan süreçte savunmasıyla tam not alırken, gol yollarında da etkili bir görüntü çizdi. Lider Kocaelispor'u 5 puan geriden takibini sürdüren Fırtına, ikinci ligde mücadele eden toplam 39 takım arasında kalesinde en az gol gören ekip oldu. Sarı-lacivertliler, 31 haftada 17 kez rakiplere gol izni verirken, 16 karşılaşmayı ise gol yemeden tamamladı. Sarı-lacivertlileri, Beyaz Grup'ta ikinci sırada bulunan Ş.Urfa 19 golle takip ederken, savunmada Lokman Gör, Mazlum ve Onur gibi isimler performanslarıyla alkış aldı.



ERHAN ÇELENK 14 GOL ATTI

Bucaspor 1928 hücum hattıyla da alkış topladı. Sarı-lacivertlilerin bu sezon kaydettiği 49 golle Kırmızı Grup'ta en skorer üçüncü ekip oldu. Lider Kocaeli 63 golle bu alanda da zirvede yer alırken, Ankara Demirspor ise 56 kez fileleri havalandırdı. İzmir temsilcisinde gol yollarındaki en etkili isim rakip ağları tam 14 kez sarsan Erhan Çelenk olurken, ardından 9 golle Berke, 8 golle ise Mehmet Fuat geliyor.



12 FARKLI İSİM GOLLE BULUŞTU

Buca 1928 31 haftada fileleri 49 kez sarsarken bu goller 12 farklı isimden geldi. Erhan Çelenk (14), Berke (9) ve Mehmet Fuat'a (8) ek olarak İlhan Depe (4), Saruhan (3), Erhan Şentürk, Recep (2), Taşkın, Onur , Musa Çağıran, İrfan ile Sadık Baş (1) takımlarına gol katkısı veren oyuncular oldu.



BERKE ÖZBAY

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