Formayı kaptılar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve takibini sürdüren Bucaspor 1928'de takıma devre arasında katılan Musa Çağıran ve Çağrı Giritlioğlu formayı kaptı. İzmir temsilcisinin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı 7 futbolcudan ikisi olan Musa ve Çağrı, son üç karşılaşmaya da ilk 11'de başladı. Hatayspor'dan transfer edilen 29 yaşındaki Musa ile Manisa FK'dan kadroya katılan 25 yaşındaki Çağrı deneyimli teknik adam Sait Karafırtınalar'ın gözüne girmeyi başarırken, görev yaptıkları 6 karşılaşmanın da tümüne ilk 11'de çıktı. Tecrübeli orta saha takımı adına 1 gol kaydederken, Çağrı ise savunma oyuncusu olmasına rağmen hücuma verdiği katkıyla göz doldurdu.

BERKE ÖZBAY