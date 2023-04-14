Buca fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışını sürdüren Bucaspor 1928 bu sezonki performansıyla rekora koşuyor. İzmir temsilcisi ligin henüz 31. haftasında hanesine yazdırdığı 63 puanla son 10 yılın en yüksek sayısına ulaşmaya çok yakın. Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda topladığı 67 puanla son 10 sezonun en iyi performansını sergilerken, bu sene ise ligin bitimine 7 hafta kala geçmişte çizdiği başarılı grafiğinin sadece 4 puan gerisinde yer alıyor. İzmir temsilcisi kalan süreçte hiç maç kazanamasa bile, deprem nedeniyle ligden çekilen Adıyaman FK ve Diyarbekirspor'dan alacağı hükmen galibiyetlerle rekorunu geliştirecek ve en fazla puanı hanesine yazdırdığı sezonuna imza atacak.



GEÇEN SEZONU 53 PUANLA BİTİRDİ

Fırtına 1. Lig'de mücadele ettiği 2013-2014 sezonunda 46 puanla ligi tamamlarken, 2014-2015'te ise 32 puanda kaldı. 2. Lig'de ise 2015-2016 ile 2016- 2017'de 40'ar puanı hanesine yazdıran sarı-lacivertliler, 2017-2018'de de 36 puanla umduğunu bulamadı. Bucaspor 1928 bu süreçte 3. Lig'deki ilk iki sezonunda da beklediği başarıyı yakalayamazken, 2018-2019 sezonunda 28, 2019-2020'de 49 puan topladı. İzmir temsilcisi, 2020-2021 sezonunda 67 puanla en iyi performansını sergilerken, bu sezonu şampiyon olarak tamamlayarak tekrar 2. Lig'e yükselme başarısı göstermişti. Geride kalan sezonu ise topladığı 53 puanla bitiren Buca, bu sezon henüz ligin bitimine 7 hafta kala 63 puana ulaşmayı başardı.



BERKE ÖZBAY

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