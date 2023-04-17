Buca ağır yaralı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefleyen Bucaspor 1928'de fırtına tersten esiyor. Ege derbisinde Fethiyespor'a kaybeden İzmir temsilcisi, rakiplerinin aldığı sonuçlarla 2. basamaktaki yerini kaybederek 4. sıraya geriledi ve zirve yolunda ağır bir darbe aldı. Son 8 haftada yenilgi yüzü görmeyen ve müthiş bir seriye imza atan sarı-lacivertliler, kritik haftalara girilirken hayati öneme sahip 3 puandan oldu. İzmir temsilcisinin tek tesellisi ise lider Kocaelispor ile Vanspor FK'nın 1'er puanı paylaşmasıyla farkın daha fazla açılmaması oldu. Fırtına'nın zirvedeki Körfez ekibiyle arasında 6 puan fark bulunuyor.



KARAFIRTINALAR'LA İLK YENİLGİ

İzmir temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar, Fethiyespor müsabakası öncesinde ligde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet 3 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmemişti. Sarı-lacivertliler, Fethiyespor karşılaşmasını kaybederken deneyimli çalıştırıcı takımının başındaki ilk yenilgisini tattı.



BERKE ÖZBAY

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